وفاة الزعيم اليميني في فرنسا جان ماري لوبان

وكالات

توفي جان ماري لوبان، مؤسس الحزب القومي اليميني في فرنسا، والذي كان يعرف في السابق باسم الجبهة الوطنية، والذي ترشح للرئاسة خمس مرات وعاش ليرى تحول خطابه المناهض للهجرة إلى فكرة سائدة، عن عمر ناهز 96 عاما.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صدر عن أسرة الراحل، أنه توفي في منطقة جارشيه بفرنسا، بعد أن تم إيداعه في منشأة رعاية قبل عدة أسابيع، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان لوبان أذهل العالم عندما وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2002، بعد 30 عاما من تأسيس حزب الجبهة الوطنية.

وبحلول الوقت الذي قام فيه بتسليم قيادة الحزب إلى ابنته، مارين لوبان، في عام 2011، كان قد تحول إلى أحد أكبر الحركات السياسية في فرنسا بناء على التصويت الشعبي.