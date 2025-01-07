للمرة الثالثة.. جون ماهاما رئيسًا لغانا

(وكالات)

يؤدي جون ماهاما، اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة، اليمين الدستورية، لمنصب رئيس جمهورية غانا، وذلك بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في أواخر ديسمبر الماضي.

ويبلغ ماهاما من العمر 65 عامًا، وفاز بالانتخابات بعد تمكنه من إقناع الناخبين بقدرته على معالجة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، إضافة لمحاربة الفساد، وتقليص معدلات البطالة التي أثرت على شرائح واسعة من الشعب الغاني.

وبدأ ماهاما مسيرته كوزير للاتصالات، قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد لأول مرة في يوليو 2012، بعد وفاة الرئيس جون إيفانز أتا ميلز، ومنذ ذلك الوقت تولى الرئاسة حتى انتخابات يناير 2017.