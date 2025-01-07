قتيلان وجريح في انفجار لغم أرضي بشمال غرب سوريا

دمشق- (د ب أ)

قتل مدنيان، وأصيب ثالث بجروح بليغة، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد في شمال غرب سوريا.

وذكر الدفاع المدني السوري، على صفحته بموقع فيسبوك اليوم، أن الانفجار وقع في بلدة الطلحية بريف إدلب الشرقي.

وحذر الدفاع المدني من أن الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب خطر كبير يهدد الأرواح وقنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة وتسبب كارثة.

وكان الدفاع المدني أعلن يوم السبت الماضي أن فرقه وثقت من يوم 27 من الشهر قبل الماضي وحتى أول أمس، مقتل 27 مدنياً بينهم ثمانية أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.