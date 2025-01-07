المرصد: الإدارة السورية اعتقلت 9 آلاف عسكري لم يحاربوا مع بشار

كتبت- سلمى سمير:

قال مدير المرصد لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة السورية الجديدة ارتكبت عددًا من الانتهاكات بحق العسكريين في الجيش السوري منذ توليها السلطة.

وتحدث رامي عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن من أهم الملفات المطروحة في ملف حقوق الإنسان، هو ملف اعتقال العسكريين والضباط الذين عادوا من البادية السورية.

وصرح رامي عبد الرحمن، أن اعتقال العسكريين السوريين، جاء بعد حصولهم على تطمينات بأنه لن يتم اعتقالهم، مشيرًا إلى إيداعهم في عدد من السجون المختلفة على الأراضي السورية مثل سجن حماة وحارم.

وكشف مدير المرصد السوري ومقره لندن، أن أعداد المعتقلين العسكريين في السجون السورية، منذ تولي الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وصلت إلى نحو 9 آلاف عسكري وضابط.

وأوضح عبد الرحمن، أن هؤلاء المعتقلين لم يكونوا قد شاركوا في عمليات عسكرية ضد إدارة العمليات العسكرية السورية أو في العدوان على الشعب السوري، قائلًا إنهم كانوا في مناطق تحت سيطرة أو تواجد تنظيم داعش الإرهابي.