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حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جدية أكثر من أي فترة سابقة

02:52 م الثلاثاء 07 يناير 2025

حركة حماس

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وكالات


أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان أحمد عبد الهادي، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل "جدية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة.


وأضاف أن حركة حماس قد أبدت مرونة عالية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك حرصًا منها على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني.


وشدد عبد الهادي على أن "الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" لتمرير صفقة التبادل.


وفي وقتٍ سابق، كانت وكالة "رويترز" الأمريكية قد نقلت عن مصادر قولها، إن حركة حماس قدمت قائمة تضم 34 أسيرًا لإسرائيل، الذين من المفترض أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل حال إتمامها.

حركة حماس وقف إطلاق النار في غزة لبنان أحمد عبد الهادي
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