حماس: تجربة التفاوض مع الاحتلال أثبتت أن الاشتباك هو الحل

(مصراوي)



قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، إن تجربة التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي أثبتت بوضوح أن الحل الوحيد لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني تكون بالاشتباك مع العدو وإجباره على التراجع.

وتابع أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحفي عُقد في الجزائر، أن الجزائر كانت حاضرة بقوة في مجلس الأمن الدولي من أجل دعم الشعب الفلسطيني، معربًا عن أمله في أن تواصل جهودها لوقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف أسامة حمدان، أن إسرائيل تواصل عدوانها وعمليات القتل في قطاع غزة، متهما القوى الغربية الكبرى بالاشتراك في هذه الجرائم من خلال صمتها ودعمها.

وأكد حمدان، على استمرار المقاومة الفلسطينية، وعدم خضوعها لإرهاب الاحتلال الإسرائيلي مهما عظمت التضحيات.

ودعا حمدان لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي لا يكف عن تعطيل أي مفاوضات لإطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني.

وصرح حمدان، أن وفد حركة حماس يعمل خلال المفاوضات من أجل تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.