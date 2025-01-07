لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الخارجية: سنواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان

02:08 م الثلاثاء 07 يناير 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، أن بلاده ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للبنان، وفق بيان للخارجية المصرية اليوم الثلاثاء.

وطبقا للبيان، تناول الاتصال التطورات التي يشهدها لبنان، على ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

وتناول الاتصال ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان ودون إملاءات خارجية، مشددا على أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية.


بدر عبد العاطى وزير الخارجية لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

المصريون اقترضوا 47.45 مليار تمويلا استهلاكيا في 10 أشهر.. أين صرفوها؟
زيادة الإيجار القديم 15% مارس المقبل.. وإخلاء هذه الوحدات في 2027