المرصد السوري: وثقنا مقتل 120 من العلويين وإجبار عسكريين على تقليد الحيوانات

كتبت- سلمى سمير:

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن الوضع الجديد بالنسبة لحقوق الإنسان في ظل عباءة الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني "غير مرضية".

وأوضح عبد الرحمن، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن المرصد بدأ منذ اللحظة الأولى لسقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتوثيق عدد من الانتهاكات من ناحية حقوق الإنسان على الأراضي السورية، مشيرًا إلى انتهاكات وتعديات استهدفت أبناء الطائفة العلوية على وجه التحديد.



وتابع مدير المرصد السوري، ومقره لندن، أن تلك الانتهاكات لا يمكن أن تندرج تحت بند الحوادث الفردية، قائلًا إن المرصد وثق 65 جريمة قتل على الأقل منذ تولي الإدارة الجديدة الحكم راح ضحيتها 120 شخصًا من أبناء الطائفة العلوية.

وأكد رامي عبد الرحمن، أن تلك الحوادث تم ارتكابها بشكل متعمد وليست مجرد حوادث عابرة، لافتًا إلى أن مسؤولية تلك الحوادث قد لا تتحملها الإدارة السورية الجديدة إلا أن فصائل تندرج تحت عباءتها هي من ارتكبت تلك الجرائم.

وكشف رامي عبد الرحمن، عن تعرض العسكريين الذين كانوا تابعين للجيش السوري، سواء من الطائفة العلوية أو غيرها، لعدد من الانتهاكات، قائلًا إنه تم توجيه الإهانات لهم وسبهم بألفاظ نابية إضافة لإجبارهم على تقليد أصوات الحيوانات.

وتابع عبد الرحمن، أن القوات العسكرية التابعة للإدارة الجديدة، استخدمت مصطلحات طائفية، لدى السيطرة ودخول القرى التي يقطنها الغالبية العلوية، معربًا عن قلقه البالغ فيما يخص ملف حقوق الإنسان في تلك المسألة.