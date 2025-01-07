هدد امرأة بالسلاح.. القبض على ألماني اقتحم بنكًا واحتجز رهائن (فيديو)

(وكالات)

ألقت قوات الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل، بعد اقتحامه أحد البنوك في منطقة ريمباخ بولاية هيسن.

وقام منفذ الاقتحام البالغ من العمر 36 عامًا، باحتجاز رهائن بينهم امرأة وهي موظفة داخل البنك وتهديدهم باستخدام سلاح.

🟢 Der Polizeieinsatz ist beendet.



Wir haben den Täter festgenommen.



Die von ihm festgehaltene Person befindet sich in unserer Obhut.#rimbach0701 — Polizei Südhessen (@Polizei_SuedHE) January 7, 2025

وفي فيديو اقتحام البنك، قام الرجل الذي اقتحم البنك الساعة الـ8 صباحًا بالتوقيت المحلي، بسحب موظفة البنك وتهديدها بالسلاح، إلى أن تدخلت قوات الشرطة وتمكنت من اعتقال الرجل دون مقاومة منه.

Ein Migrant hält eine Bankangestellte als Geisel. Mit einem MESSER!



Remigration ist wichtig. Verdammt wichtig! #Rimbach pic.twitter.com/H8AlpwwRle — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) January 7, 2025

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات وأسباب الهجوم بحسب الشرطة.