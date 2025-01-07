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هدد امرأة بالسلاح.. القبض على ألماني اقتحم بنكًا واحتجز رهائن (فيديو)

01:55 م الثلاثاء 07 يناير 2025

الشرطة الألمانية

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(وكالات)

ألقت قوات الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، القبض على رجل، بعد اقتحامه أحد البنوك في منطقة ريمباخ بولاية هيسن.

وقام منفذ الاقتحام البالغ من العمر 36 عامًا، باحتجاز رهائن بينهم امرأة وهي موظفة داخل البنك وتهديدهم باستخدام سلاح.

وفي فيديو اقتحام البنك، قام الرجل الذي اقتحم البنك الساعة الـ8 صباحًا بالتوقيت المحلي، بسحب موظفة البنك وتهديدها بالسلاح، إلى أن تدخلت قوات الشرطة وتمكنت من اعتقال الرجل دون مقاومة منه.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات وأسباب الهجوم بحسب الشرطة.

الشرطة الألمانية القبض على ألماني اقتحام بنك
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