صحيفة تركية تكشف شروط "العمال الكردستاني" مقابل تسليم سلاحه للسلطات السورية

وكالات



أفادت صحيفة "حرييت" التركية بأن الإدارة السورية المؤقتة تجري مفاوضات مع حزب "العمال الكردستاني" لتسليم سلاحه، مشيرة إلى أن الحزب اشترط وجود تشكيل مستقل لقواته في الجيش السوري.



وقالت الصحيفة التركية، المقربة من حكومة أنقرة، إنه "عُقد اجتماعان بين قيادة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب والإدارة السورية المؤقتة. وطالب ممثلي الأكراد بالحصول على فرقة أو فيلق في الجيش السوري الرسمي مقابل التخلي عن الأسلحة التي بحوزتهم".



وذكرت الصحيفة أن "العمال الكردستاني" اقترح اقتسام إنتاج حقول النفط، التي يقوم بالعمل عليها وتطويرها بدعم من الولايات المتحدة ، مع السلطات السورية بنسبة 50%.



لكن من جهتها لم تقبل الإدارة السورية المؤقتة بأي شرط من الشروط التي طرحها الأكراد، حسبما أفادت به الصحيفة التركية.



وطرحت الصحيفة التركية تساؤلًا مفاده: "كيف تصرفت الإدارة السورية الجديدة؟"، خاصة أنها طالبت "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" بإلقاء أسلحتهم، مشيرة إلى أنه إذا لم يسلم "الكردستاني" و"حماية الشعب" أسلحتهم، فلماذا حدثت الثورة السورية؟ بينما أعلنت جماعات مسلحة أخرى أنها ستلتزم بالقرار.



ويُشار إلى أنه بعد سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر الماضي والإطاحة بنظام بشار الأسد، قال قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع إنه سيتم حل جميع الفصائل المسلحة وسحب سلاحها ودمجها تحت مظلة "وزارة الدفاع".





