كوريا الجنوبية تنفي ادعاء الشمال حول تجربة صاروخ فرط صوتي

(مصراوي)

نفى الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، ما قال إنه ادعاء نشرته كوريا الشمالية بشأن إطلاق صاروخ فرط صوتي جديد، قائلًا إن تلك التصريحات ليست إلا "مجرد خداع".

وجاءت تصريحات سول بعد ساعات من إعلان بيونج يانج عن تجربة ناجحة للصاروخ، التي وصفت بأنها حلقت على مسافة 1,500 كيلومتر بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ 12 مرة، حسب تعبيرها.

وبحسب ما ذكرته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإن الصاروخ الباليستي الذي أطلق من منطقة بيونغ يانغ قد حلق لمسافة نحو 1,100 كيلومتر، قبل أن يسقط في البحر الشرقي، وهو ما يختلف عن الادعاءات الكورية الشمالية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لي سونج جون إن "من المرجح للغاية أن يكون ادعاء كوريا الشمالية بشأن مسافة التحليق والذروة الثانية هو خداع"، مضيفًا أن التحليلات التي أجرتها كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، واليابان أظهرت أن الصاروخ حلق لمسافة أقصر من المعلن. وأكد أن الصاروخ لم يصل إلى الذروة الثانية على ارتفاع 42.5 كيلومتر كما ادعت كوريا الشمالية.

وتأتي تجربة كوريا الشمالية الأخيرة بعد نحو 9 أشهر من تجربتها لصاروخ باليستي متوسط المدى مزود برأس حربي فرط صوتي في أبريل الماضي.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت لأول مرة صاروخًا مزودًا بمركبة انزلاقية فرط صوتية في سبتمبر 2021، ولكن تلك التجربة اعتُبرت فاشلة.