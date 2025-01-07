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مطالبات بإقالة وزير العدل السوري بعد انتشار فيديو لإعدام سيدتين

01:16 م الثلاثاء 07 يناير 2025

سوريا

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بي بي سي

انتشرت مطالبات على مواقع التواصل بإقالة وزير العدل شادي الويسي، وذلك بعد انتشار فيديوهات يظهر فيها الويسي أثناء إشرافه على إعدام سيدتين في سنة 2015.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة السورية الجديدة لمنصة "تأكد"، إن "الفيديو يوثق عملية إنفاذ القانون في فترة زمنية ومكان محددين، حيث تمت الإجراءات وفقًا للقوانين السارية آنذاك وضمن عملية إجرائية توافقية. ومع ذلك، نود التنويه إلى أن هذه العملية تعكس مرحلة تجاوزناها في ظل التحولات القانونية والإجرائية الراهنة، مما يجعل من غير المناسب تعميمها أو استخدامها لتوصيف المرحلة الحالية، نظرا لاختلاف الظروف والمرجعيات".

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BBC
سوريا وزير العدل السوري أخبار BBC
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