ترامب: العديد من الكنديين يرغبوا في انضمام بلادهم لنا

وكالات



قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الإثنين، إن "العديد من المواطنين الكنديين يحبون أن تنضم بلادهم للولايات المتحدة لتكون كندا الولاية رقم 51".



وجاء تصريح ترامب تعليقًا على استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، أمس الإثنين.



وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم يعد بإمكانها تحمل "العجز التجاري الهائل" و الإعانات التي تحتاجها كندا للوقوف على قدميها، مضيفًا أن ترودو كان على علم بذلك واستقال.



وفي وقتٍ سابق، كان الرئيس الأمريكي المنتخب قد هدد بفرض رسوم جمركية على السلع الكندية بنسبة تصل إلى 25 % فور توليه المنصب في 20 يناير الجاري.



وفي ديسمبر الماضي،قال ترامب إنه في حال أصبحت كندا "ولايتنا رقم 51، فإن ضرائبها سوف تنخفض بأكثر من 60%"، خلال منشور كتبه على موقعه الإلكتروني "تروث سوشال".



وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا، إذ تصدر أوتاوا نحو 75 % من صادراتها إلى واشنطن.





