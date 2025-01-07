الأردن يدين ما نشرته حسابات إسرائيلية من خرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل

وكالات



أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، ما نشرته حسابات رسمية إسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي من خرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل، والتي شملت أجزاء من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، "رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية والتي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".



وشدد القضاة على أن "هذه الأفعال لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، مضيفًا أن "هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها المتطرفون في حكومة الاحتلال ويروجون لها تشكل خرقًا للأعراف والقوانين الدولية، مما يستوجب موقفًا دوليًا واضحًا بادانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة".



وطالب السفير الأردني الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه التصرفات التحريضية فورًا، ووقف التصريحات المستفزة التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون، والتي لا مكان لها إلا في أذهان المتطرفين، والتي تسهم في تأجيج الصراعات وتعد تهديدًا للأمن والسلم الدوليين".



وفي وقتٍ سابق، نشر الحساب التابع لوزارة الخارجية "إسرائيل بالعربية"، أمس الإثنين، عبر منصة "إكس" خريطة وكتب: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".

هل تعلم ان مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟



أول ملك حكمها لمدة 40 عاما كان الملك شاؤول (1050--1010) ق. م. ثم تلاه الملك داود الذي حكمها 40 عاما تقريبا (1010-970 ) ق.م. وعقبه الملك سليمان الذي حكم ايضا لمدة 40 عاما في الفترة (970-931) ق.م.



دام حكم الملوك الثلاثة… pic.twitter.com/xK7jjORdOK — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 6, 2025











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