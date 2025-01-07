صحة غزة تُعلن نفاد مخزون الوقود لدى المستشفيات

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، نفاد مخزون الوقود لدى المستشفيات جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي بالحد من إدخاله منذ بداية الحرب.

وحذرت وزارة الصحة بغزة، من كارثة ستحل بالمستشفيات ومحطات الأوكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال جراء نفاد الوقود.

وقالت صحة غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجبر قوافل المساعدات وسيارات الوقود على سلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق وذلك من أجل سرقتها.