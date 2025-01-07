لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صحة غزة تُعلن نفاد مخزون الوقود لدى المستشفيات

12:05 م الثلاثاء 07 يناير 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، نفاد مخزون الوقود لدى المستشفيات جراء سياسة الاحتلال الإسرائيلي بالحد من إدخاله منذ بداية الحرب.

وحذرت وزارة الصحة بغزة، من كارثة ستحل بالمستشفيات ومحطات الأوكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال جراء نفاد الوقود.

وقالت صحة غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُجبر قوافل المساعدات وسيارات الوقود على سلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق وذلك من أجل سرقتها.

الاحتلال الإسرائيلي مخزون الوقود غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لوادر الأهالي.. البترول تكشف سبب انفجار غاز الخانكة وتعلن السيطرة على الحريق