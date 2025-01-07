الولايات المتحدة تُسلم 11 معتقلًا يمنيًا في جوانتانامو إلى سلطنة عُمان

(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، عن تسليم 11 معتقلًا يمنيًا من سجن جوانتانامو إلى سلطنة عُمان، وذلك في إطار جهود واشنطن لتقليص عدد السجناء داخل المعتقل الشهير، الواقع في القاعدة العسكرية الأميركية بجزيرة كوبا.

وبهذا الإجراء، انخفض عدد المحتجزين في السجن إلى 15 شخص فقط.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان أن الولايات المتحدة" تُثني على دعم سلطنة عُمان، إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين، في المساهمة بعملية إغلاق معتقل جوانتانامو بشكل تدريجي ومسؤول".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي "استكمالًا للجهود الجارية، التي شهدت خلال الأسبوع الماضي إعادة معتقل تونسي إلى بلاده".

أما عن وضع المعتقلين المتبقين، فأشار البنتاجون إلى أن 3 منهم مؤهلون للنقل الفوري إلى دولهم أو دول ثالثة، بينما سيُنظر في ملفات ثلاثة آخرين لإمكانية الإفراج عنهم. من جهة أخرى، يواجه 7 معتقلين اتهامات قضائية، في حين يقضي اثنان أحكامًا صدرت بحقهم.

ويُعد خالد شيخ محمد، الذي يوصف بأنه "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر 2001، أبرز السجناء المتبقين في جوانتانامو.

يجدر الإشارة إلى أن المعتقل كان يضم نحو 800 محتجز في ذروته، لكن الولايات المتحدة قامت تدريجيًا بنقل العدد الأكبر منهم إلى بلدان أخرى.