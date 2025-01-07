المستشار الألماني يحيي ذكرى ضحايا هجوم "شارلي إيبدو"

برلين- (د ب أ)

عقب عشر سنوات من الهجوم الإرهابي على المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو"، أحيا المستشار الألماني أولاف شولتس ذكرى ضحايا الهجوم.

وكتب شولتس على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء أن وسم #JesuisCharlie (يسوع شارلي) انتشر حول العالم بعد "الهجوم الهمجي"، وأضاف: "نشعر اليوم بأصدقائنا الفرنسيين كما فعلنا في ذلك الوقت. كان الهجوم يستهدف قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية، ولن نقبل ذلك أبدا".

يُذكر أن 17 شخصا قتلوا إجمالا في الهجوم الذي وقع في 7 يناير عام 2015 وفي هجمات على شرطية ومتجر للأطعمة اليهودية في الأيام التالية. وقُتل الجناة الثلاثة برصاص قوات الأمن.

وكان الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" وحدها، والذي فتح فيه شقيقان النار في مكتب التحرير وتسببا في حمام دم، قد أسفر عن مقتل اثني عشر شخصا، من بينهم عدد من أشهر رسامي الكاريكاتير في فرنسا.

وكانت الصحيفة المعروفة باستفزازاتها التجديفية قد نشرت قبل ذلك رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد.