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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال التبت في الصين إلى 95 شخصًا

10:29 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

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(وكالات)

ارتفعت حصيلة قتلى زلزال التبت، اليوم الثلاثاء، إلى 95 شخصًا، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 130 جريحا، فيما انتشر حوالي 1500 من رجال الإنقاذ للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبلغت قوة الزلزال 7.1 درجة بعمق 10 كيلومترات، وذلك بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وهزت العديد من الهزات الارتدادية منطقة غرب الصين وعبر الحدود في نيبال.

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