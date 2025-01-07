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سول تُكذّب ادعاء بيونج يانج إطلاق صاروخ فرط صوتي السرعة

10:21 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

إطلاق صاروخ فرط صوتي ارشيفية

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سول- (أ ش أ)
كذّب الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، ادعاء بيونج يانج لما وصفته الإطلاق الناجح لصاروخ باليستي جديد متوسط المدى مزود برأس حربي فرط صوتي السرعة، واصفًا ذلك بـ "الخداع".
وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي "لي سونج- جون"- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "من المرجح للغاية أن يكون ادعاء كوريا الشمالية بمسافة تحليق (الصاروخ) ووصوله إلى الذروة الثانية هو خداع".
وأضاف لي "بلغ مدى تحليق (الصاروخ) الذي تم تحليله من قبل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان نحو 1100 كيلومتر، ولم يصل إلى الذروة الثانية"، نافيا ادعاء كوريا الشمالية بأن الصاروخ وصل إلى الذروة الثانية على ارتفاع 42.5 كيلومتر.
وجاء هذا التقييم بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة ناجحة على الصاروخ في اليوم السابق، وقالت إنه حلق على مسافة 1500 كيلومتر بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ 12 مرة.

إطلاق صاروخ فرط صوتي الجيش الكوري الجنوبي كوريا الشمالية
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