المبعوث الأمريكي لأوكرانيا يؤجل زيارته لكييف لما بعد تنصيب ترامب

كييف- (أ ش أ)

أرجأ المبعوث الأمريكي الجديد لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوج زيارته إلى كييف وعواصم أوروبية أخرى إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المقرر في 20 يناير الجاري.

وأفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم بأن زيارة كيلوج إلى كييف وعواصم أوروبية أخرى والتي تأجلت تهدف إلى تقصي الحقائق.

وكان كيث كيلوج - الذي رشحه دونالد ترامب ليشغل منصب الممثل الخاص للإدارة الجديدة لأوكرانيا وروسيا - يعتزم زيارة كييف في أوائل يناير وكان من المفترض أن يلتقي مع مسؤولين في الحكومة الأوكرانية.

وكان كيلوج قد خطط أيضا لعقد اجتماعات مع مسؤولين في عواصم أوروبية أخرى من بينها روما وباريس.