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ارتفاع حصيلة زلزال التبت في الصين إلى 53 قتيلا على الأقل

10:00 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

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بكين- (أ ب)

أودى زلزال قوي بحياة ما لا يقل عن 53 شخصا في التبت اليوم الثلاثاء، فيما لا يزال العديد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض، بينما هزت العديد من الهزات الارتدادية منطقة غرب الصين وعبر الحدود في نيبال.

وقالت وكالة شينخوا للأنباء الرسمية إن 62 شخصا آخرين أصيبوا، نقلا عن المقر الأقليمي للإغاثة من الكوارث في المنطقة.

وذكرت وزارة إدارة الطوارئ أنه تم نشر حوالي 1500 من رجال الإطفاء والإنقاذ للبحث عن الأشخاص تحت الأنقاض.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغ قوته 1 ,7 درجة وكان ضحلا نسبيا بعمق حوالي 10 كيلومترات. بينما سجلت الصين قوة الزلزال بـ 8 ,6 درجة.

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