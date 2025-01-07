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فرنسا تحيي الذكرى السنوية العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

09:48 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

مجلة شارلي إيبدو الفرنسية

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باريس- (د ب أ)

بعد مرور 10 سنوات على الهجوم الذي استهدف مكاتب مجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس، تحيي فرنسا اليوم الثلاثاء ذكرى الضحايا.

وإلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الوزراء، ستشارك أيضا عمدة باريس آن هيدالجو في مراسم التأبين التي ستُقام في المقر السابق للمجلة.

وقُتل ما مجموعه 17 شخصا في الهجوم على المجلة في 7 يناير 2015، بالإضافة إلى هجمات أخرى مرتبطة به استهدفت ضابط شرطة وسوبر ماركت يهودي في الأيام التالية. وقُتل المهاجمون الثلاثة برصاص قوات الأمن.

وفقد 12 شخصا حياتهم في الهجوم على شارلي إيبدو وحده، حيث اقتحم شقيقان مقر تحرير المجلة وفتحا النار، مما تسبب في مجزرة مروعة.

وكانت المجلة قد نشرت في وقت سابق رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد، أثارت استياء واسعا في أوساط العالم الإسلامي.

وشكلت هجمات باريس في بداية عام 2015 بداية لسلسلة من الهجمات التي شهدتها فرنسا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 230 شخصا.

مجلة شارلي إيبدو الهجوم على مجلة شارلي إيبدو فرنسا
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