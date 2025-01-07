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سوريا: عودة مطار دمشق الدولي إلى العمل بعد شهر من توقفه

09:42 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

مطار دمشق الدولي

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دمشق- (د ب أ)

بدأ مطار دمشق الدولي عمله اليوم الثلاثاء، ‏بعد توقف دام شهرا منذ سقوط النظام السابق.

وقال المسؤول في المطار، سعد خير بيك، إن رحلتين من مطار دمشق الدولي تنطلقان باتجاه الإمارات العربية المتحدة، في حين من المقرر أن تصل أول طائرة إلى سوريا عند منتصف النهار قادمة من دولة قطر.

وأضاف خير بيك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "انتهت أمس عمليات إعادة تأهيل المطار بعد تعرضه لعمليات سرقة يوم سقوط النظام".

يشار إلى أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في الثامن من ديسمبر الماضي، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد.

وأعلنت إدارة مطار دمشق في 23 من الشهر الماضي تعليق الرحلات الجوية، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

مطار دمشق الدولي سوريا سقوط نظام الاسد
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