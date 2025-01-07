استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

وكالات

استشهد 3 فلسطينيين في محافظتي طوباس ونابلس شمالي الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

واغتالت قوة إسرائيلية خاصة الأسير المحرر "جعفر أحمد دبابسة"، بإطلاق النار عليه بشكل مباشر أمام منزله في منطقة وادي الباذان قضاء نابلس ما أدى إلى مقتله على الفور.

وفي محافظة طوباس، قتل الشابين "سليمان مصطفى قشيطات، وسليمان مصطفى بشارات"، جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية على بلدة طمون جنوب المدينة.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، أن طواقمها نقلت إصابتين حرجتين للغاية من مكان القصف إلى المستشفى، قبل أن تعلن المصادر الطبية عن مقتلهما.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إنه قصف خلية مسلحين في بلدة طمون.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة طمون، إذ انتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الفلسطينيين في البلدة، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيرة في عموم أجواء محافظة طوباس.

ويتزامن اقتحام بلدة طمون مع استمرار اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس منذ ساعات، حيث تنتشر قوات المشاة والقناصة في أرجاء المخيم.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوة إسرائيلية ومقاومين فلسطينيين في مخيم الفارعة، وحلقت طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في الأجواء وعلى ارتفاع منخفض بالإضافة إلى تحليق الطائرات المروحية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مبنى لجنة خدمات مخيم الفارعة جنوب طوباس بعد تفجير مدخله، ودارت اشتباكات مسلحة تركزت في سوق المخيم.

واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيرت آلياتها باتجاه "وادي صبيون".

من جهتها قالت "سرايا القدس-طوباس" في بيان اليوم الثلاثاء: "تمكن مقاتلونا في سرية طمون من تفجير عبوة ناسفة شديدة الإنفجار معدة مسبقا في خط سير الآليات العسكرية في بلدة طمون محققين إصابات مباشرة في آليات العدو وجنوده".

وفي بيان منفصل ذكرت "سرايا القدس-طوباس": "تمكن مقاتلونا في سرية الفارعة من استهداف الآليات العسكرية في محور الشحماوي بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".