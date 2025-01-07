نجل ترامب يزور جرينلاند بعد تصريحات والده حول السيطرة عليها

وكالات

يتجه دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب، إلى جرينلاند، إذ يزور الإقليم الدنماركي بعد أسابيع من تجديد والده اقتراحه بأن الولايات المتحدة قد تتمكن من السيطرة عليه.

وبحسب شخص مطلع على الخطة، لم يُصرّح له بالتحدث علنا، سيقوم ترامب الابن برحلة ليوم واحد لتصوير محتوى مرئي، ولن يلتقي بأي مسؤولين حكوميين أو شخصيات سياسية، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت هيئة الإذاعة الدنماركية "دي آر"، نقلا عن رئيس إدارة الشؤون الخارجية، مينينجواك كليست، أن ترامب جونيور سيصل اليوم الثلاثاء في زيارة خاصة، ولم يتم تقديم أي طلبات لعقد اجتماع مع حكومة جرينلاند.

ولم يعلّق رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدي، على الزيارة حتى الآن، وتُعد جرينلاند إقليما يتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أدلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى بتصريحات حول السيطرة على المنطقة في بيان الشهر الماضي، وذلك أثناء إعلانه عن مرشحه لمنصب سفير الولايات المتحدة في الدنمارك.

وقال ترامب في بيانه: "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية بأن امتلاك غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة ملحة".