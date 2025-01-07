مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في معارك شمال غزة

وكالات

لقي جنديان إسرائيليان حتفهما، وأصيب 2 آخران بجراح خطيرة خلال قتال في شمال قطاع غزة، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش، إن أحد الجنديين القتيلين يدعى "إيتان يسرائيل شيكنازي"، 24 عاما، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال، من مستوطنة عيلي شمال شرق محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، بحسب سكاي نيوز.

وأضاف الجيش إنه سيتم الكشف لاحقا عن اسم الجندي الثاني المقتول، بحسب سكاي نيوز.

وأشار إلى أن جنديين آخرين من الكتيبة 932 أصيبا بجراح خطيرة في نفس الحادث الذي وقع في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة ردا على هجوم شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر 2023 على تجمعات سكنية في جنوب إسرائيل، والذي تشير إحصاءات إسرائيل إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز قرابة 250 رهينة.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي تهدف إلى القضاء على حماس، إلى تسوية مساحات شاسعة من القطاع بالأرض ونزوح معظم سكانه.