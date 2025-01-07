"سنتكوم": مقتل أحد عناصر قوات التحالف وإصابة 2 آخرين في العراق

وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد عناصر قوات التحالف وإصابة 2 خلال ضربة ضد تنظيم "داعش" في العراق، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان لها، إنها نفذت مع القوات الشريكة عمليات في العراق وسوريا في الفترة من 30 ديسمبر 2024 إلى 6 يناير 2025،" لدعم الحملة المستمرة لهزيمة داعش".

وأضافت "سنتكوم": "من 30 ديسمبر إلى 6 يناير، نفذت القيادة المركزية والقوات العراقية ضربات متعددة في جبال حمرين بالعراق، استهدفت مواقع معروفة لـ"داعش". وهدفت العمليات إلى تعطيل وتقويض قدرة "داعش" على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين في المنطقة، وكذلك ضد المواطنين الأمريكيين والحلفاء والشركاء في المنطقة وخارجها".

وأوضح البيان أنه "خلال العمليات، اشتبك مقاتلو "داعش" مع قوات التحالف في عدة مناسبات، مما أدى إلى استخدام ضربات جوية للتحالف شملت طائرات "إف-16" و"إف-15" و"إيه-10"، وأن طائرات الــ"إيه-10" المخصصة لدعم القوات البرية نجحت في القضاء على مقاتلي داعش داخل أحد الكهوف".

وأسفرت العمليات عن مقتل أحد أفراد التحالف وإصابة اثنين من جنسيتين مختلفتين، ولم تقع إصابات أو أضرار بين الأفراد أو المعدات الأمريكية، وفق البيان.

وأردف البيان: "في الفترة من 2 إلى 3 يناير، نفذت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من قوات القيادة المركزية، عملية ضد داعش" بالقرب من دير الزور في سوريا، أسفرت عن القبض على قائد خلية هجومية لداعش".