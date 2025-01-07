في 24 ساعة.. قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 23 مقذوفا من عيارات مختلفة

وكالات

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 9 مرات خلال يوم أمس، وأطلقت 23 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية على "تليجرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 9 حالات قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور جورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 23 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أنه تم الإعلان في اليوم السابق عن 24 حالة قصف بـ 79 مقذوفا من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ووردت أنباء عن إصابة شخص واحد نتيجة القصف.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".