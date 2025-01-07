رفض طلب دونالد ترامب لتأجيل النطق بالحكم في قضية "شراء الصمت"

وكالات

أُحبطت محاولة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتأجيل جلسة النطق بالحكم المقررة هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمى في قضيته المعروفة بـ "شراء الصمت"، بينما يستأنف حكما أيد الإدانة ويمهد الطريق ليصبح أول رئيس يتولى منصبه وهو مُدان بجرائم.

وأمر القاضي خوان ميرشان في مانهاتن بالمضي قدما في جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة المقبل كما هو مقرر، رافضا دفوع محاميي ترامب الذين طالبوا بتأجيلها أثناء تقديمهم طلبا لمحكمة الاستئناف لإلغاء قراره بالإبقاء على الإدانة.

ولا يزال بإمكان ترامب مطالبة محكمة الاستئناف بالتدخل وإصدار قرار بتأجيل الجلسة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وخلاف ذلك، سيتم النطق بالحكم عليه قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية.

وأبلغ محامو ترامب القاضي ميرشان بأنه إذا عُقدت جلسة النطق بالحكم، فسيحضرها عبر الفيديو بدلا من الحضور شخصيا، حيث منحه القاضي هذا الخيار نظرا لمتطلبات عملية الانتقال الرئاسي.

وكان القاضي ميرشان قد رفض، يوم الجمعة الماضية، محاولة ترامب إلغاء الحكم بسبب عودته الوشيكة إلى البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أنه من غير المرجح أن يفرض على ترامب أي عقوبة بالسجن على إدانته بـ34 تهمة جنائية بتزوير السجلات التجارية.

وشملت التهم ما يُزعم بأنه مخطط لإخفاء مبلغ مالي تم دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها، في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية الأولى لترامب عام 2016.

وتم دفع هذا المبلغ لدانيالز مقابل منعها من نشر ادعاءات بأنها كانت على علاقة بترامب المتزوج قبل سنوات.

ويقول الرئيس المنتخب ترامب إن روايتها كاذبة، وإنه لم يرتكب أي خطأ.