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البيت الأبيض: بايدن سيستقبل ترامب قبل حفل التنصيب وسيحضر الحدث

02:10 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

لقاء بايدن وترامب

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وكالات

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل خليفته دونالد ترامب قبل حفل التنصيب وسيحضر الحدث.

وقالت جان بيير: "لقد قمت بدعوة الرئيس القادم صباح يوم 20 يناير إلى البيت الأبيض وسوف أكون في حفل تنصيبه في وقت لاحق من ذلك اليوم، هذا ما قاله بايدن"، مضيفة "أعتقد أن الرئيس يحاول أن يكون قدوة"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أنه في عام 2021، لم يحضر ترامب حفل تنصيب بايدن، قائلا: إنه فاز في انتخابات مزورة، وغادر الجمهوري البيت الأبيض في وقت مبكر من يوم 20 يناير وتوجه إلى فلوريدا.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الزعيم الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن يعقد عملية انتقال السلطة.

وحصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الدعم الكافي من مندوبي الولايات للكونجرس للموافقة على فوزه، بحسب بث اجتماع الجلسة المشتركة للمشرعين.

وكانت انتخابات الخامس من نوفمبر هي الانتخابات الستين في تاريخ الولايات المتحدة، وسيصبح ترامب الرئيس الـ45 والـ47 للولايات المتحدة بعد تنصيبه في 20 يناير المقبل.

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