كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا جديدًا قادرًا على هزيمة أي نظام دفاع في العالم

وكالات

أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن بيونج يانج أكدت إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي جديد يوم أمس الاثنين، وشاهد زعيم البلاد كيم جونج أون عملية الإطلاق عبر الفيديو.

وقالت الوكالة: "أجرت المديرية العامة للصواريخ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بنجاح تجربة إطلاق لأحدث صاروخ باليستي متوسط ​​وطويل المدى تفوق سرعته سرعة الصوت".

وأضافت: "شاهد الأمين العام لحزب العمل الكوري، رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونج أون اختبار إطلاق أحدث صاروخ باليستي متوسط ​​وطويل المدى فرط صوتي عبر الفيديو".

وقال كيم جونج أون، إن الغرض من تطوير صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت هو الدفاع عن النفس، وليس النوايا الهجومية، مؤكدا أن الصاروخ يمكنه التغلب بشكل فعال على أي نظام دفاع صاروخي في العالم.

وأضاف أن الصاروخ الجديد الفرط صوتي مصمم لردع أي عدو بشكل موثوق به في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت وكالة "يونهاب" أمس الاثنين، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، قولها إنها رصدت إطلاق ما يشتبه في أنه صاروخ باليستي متوسط المدى في حوالي الساعة 12:00 ظهرا من منطقة بيونج يانج وحلق الصاروخ لمسافة تبلغ نحو 1100 كيلومتر قبل سقوطه في البحر الشرقي".

وأضافت أن الصاروخ طار لمسافة 1500 كيلومتر بسرعة تساوي 12 ضعفَ سرعةِ الصوت.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة، إن مدى الصاروخ الذي أطلقه الشمال لم يصل إلى مدى الصواريخ الباليستية المتوسطة الذي يتراوح بين 3 آلاف كيلومتر و5500 كيلومتر، إلا أنه يشتبه في أنه يتمتع بخصائص مماثلة للصواريخ الأسرع من الصوت المتوسطة المدى التي أطلقتها كوريا الشمالية في يناير وأبريل من العام الماضي.

وجاء الإطلاق فيما يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي جو تيه-يول، حول الأوضاع الإقليمية والمحلية الراهنة.

وأشارت الوكالة، فإن صاروخا من هذا النوع قادر نظريا على ضرب القواعد العسكرية الأمريكية في غوام، الواقعة على بعد حوالي 3400 كيلومتر من بيونغ يانغ.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت كوريا الديمقراطية استعدادها لاستخدام استراتيجية "أكثر صرامة" لمواجهة واشنطن، مشيرة إلى أن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تحول إلى "كتلة عسكرية عدوانية".