أمريكا تُسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأمريكية، تسجيل أول حالة وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور، مشيرة إلى أنها تعود لمريض مسنّ كان يعاني من أمراض أخرى.

وأشارت إلى أن المريض الذي تجاوز الـ65 من العمر، أدخل المستشفى بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي، وفقا لروسيا اليوم.

كان المريض أول حالة عدوى بشرية بالغة بفيروس "اتش5ان1" في الولايات المتحدة.

رغم ذلك، أكد البيان أن الخطر الصحي الذي تسببه إنفلونزا الطيور يبقى "متدنيا".

من المعروف أن سلالة H5N1 على وجه الخصوص تسبب مرضا شديدا في الطيور، وعند انتقالها إلى البشر، يمكن أن تؤدي إلى آثار صحية خطيرة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافن نيوسوم، حالة الطوارئ في الولاية بعد تفشي إنفلونزا الطيور بشكل متسارع في عدة مناطق.