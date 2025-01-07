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أمريكا.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار ألعاب نارية في هونولولو إلى 4 أشخاص

12:07 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

انفجار ألعاب نارية في هونولولو

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هونولولو (أمريكا) - (أ ب)

قالت الشرطة الأمريكية، إن طفلا عمره ثلاثة أعوام أصبح اليوم الاثنين، رابع شخص يموت متأثرا بجراح ناجمة عن انفجار هائل للألعاب النارية في منزل في هونولولو ليلة رأس السنة الجديدة.

وأسفر الانفجار كذلك عن مقتل ثلاث نساء وإصابة أكثر من 20 شخصا، يعاني كثير منهم من حروق في معظم أجسادهم.

ونقل الجيش الأمريكي ستة مرضى إلى أريزونا لتلقي العلاج يوم السبت الماضي، لأن مركز الحروق الوحيد في هاواي لا يملك القدرة الكافية لرعاية جميع الضحايا.

وكثف زعماء هاواي دعواتهم المتكررة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تجارة الألعاب النارية غير القانونية الواسعة الانتشار في الولاية عبر تكثيف تنفيذ الضبطيات وفرض عقوبات أكبر.

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