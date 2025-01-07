زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة بوشهر جنوبي إيران

بوشهر (إيران) - (د ب أ)

صرح كوريش دهقان مدير عام الأزمات في محافظة بوشهر جنوبي إيران بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "ريز" في مقاطعة جام جنوب المحافظة.

وأضاف دهقان في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) مساء اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل هذا الزلزال على عمق 20 كيلومترا من الأرض.

ولم يدل دهقان بمزيد من التفاصيل.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية، كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7.7 درجة، وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.