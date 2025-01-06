بعد مقتل ضابط وجندي.. البث العبرية: 826 عسكريا قُتلوا منذ بدء الحرب بغزة

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بمعارك شمالي قطاع غزة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى أن مقتل الضابط والجندي من لواء ناحال كان بسبب إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة بيت حانون شمالي القطاع.

وقالت هيئة البث العبرية، إن عدد أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 وصل إلى 826 ضابطا وجنديا.