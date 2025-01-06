بسبب دور إدراتها بقضية الوثائق.. ترامب يتعهد باستبدال أمينة الأرشيف الوطني

ويست بالم بيتش(فلوريدا) - (أ ب)

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باستبدال رئيسة إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية المعروفة باسم الأرشيف الوطني، مما يعيد تلك الإدارة إلى دائرة الضوء السياسية، بعد أن أدى سوء تعامل ترامب مع الوثائق الحساسة إلى توجيه لائحة اتهام اتحادية له.

وقال ترامب في حديث مع مضيفه الإذاعي هيو هيويت اليوم الاثنين، سيكون لدينا أمين جديد للمحفوظات".

وأثارت الإدارة غضب ترامب بعد أن نبهت وزارة العدل إلى المشاكل المحتملة في تعامل ترامب مع الوثائق السرية في أوائل عام 2022.

وأدى ذلك إلى بدء تحقيق أدى إلى قيام مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بتفتيش دراماتيكي لمنزل ترامب في مارالاجو، والذي بلغ ذروته في أن يصبح أول رئيس سابق متهم بارتكاب جرائم اتحادية.

لم تكن أمينة الأرشيف الحالية، كولين شوجان، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، تشغل المنصب آنذاك.

ورشح الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته جو بايدن، شوجان لتولي المنصب في أغسطس 2022، ولكن لم يتم اعتمادها حتى مايو من العام التالي.

وجاء ذلك في أعقاب معركة حزبية استمرت شهورا حول دور الإدارة في التحقيق في الوثائق الحساسة التي تم ضبطها في مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.