أردوغان: سنقوم بما يلزم حال وجود ما ينذر بتفكيك سوريا

أنقرة - (د ب أ)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "بلاده لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها، وستقوم بما يلزم وبسرعة حال رؤيتها خطراً من هذا القبيل".

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال أردوغان: "لا نرضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها وإذا رأينا خطورة في هذا الشأن فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".

وتطرق الرئيس التركي إلى الملف الفلسطيني قائلا: "مثلما انتصر الإيمان والصبر في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث و13 عاما من المجازر فإن شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين أيضا".

وأوضح أن تركيا تقوم بكل ما يلزم لفتح كل باب ينعش آمال السلام في غزة - التي تتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية - وأن أنقرة مستمرة في ذلك حتى التوصل إلى نتيجة.

وأردف: "ستقام حتما دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمتكاملة جغرافياً".