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البث العبرية: إسرائيل وحماس تناقشان عدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم مقابل المرضى والمصابين

09:57 م الإثنين 06 يناير 2025

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الاثنين، إن هناك تقدم في محادثات صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل بالعاصمة القطرية الدوحة دون تحقيق اختراق.

وأشارت البث العبرية، إلى أن إسرائيل وحماس تناقشان عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الأسرى المرضى والمصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلع مسؤول كبير في حماس شبكة "بي بي سي" البريطانية على قائمة تضم 34 أسيرًا تقول الحركة الفلسطينية، إنها مستعدة للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع إسرائيل.

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