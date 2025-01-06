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واشنطن تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية الجديدة

09:19 م الإثنين 06 يناير 2025

وزارة الخزانة الأمريكية

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وكالات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أصدرت رخصة عامة مرتبطة بسوريا، موضحة أن الرخصة تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة.

وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أن الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا بما في ذلك عبر البنك المركزي.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعلن اليوم تخفيف قيود المساعدات لسوريا بهدف دعم الحكومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات بأن سوريا لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية.

وأكدت الصحيفة، أن الخطوة المحدودة ستسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.

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