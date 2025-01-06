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الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر

09:13 م الإثنين 06 يناير 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن الجماعة نفذت عملية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر.

وأشار سريع، إلى أن عملية الحوثيين شمالي البحر الأحمر أدت إلى إفشال هجوم أمريكي، مشيرا كذلك إلى أن الجماعة اليمنية الموالية لإيران هاجمت ظهر اليوم هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.

وأضاف سريع: "هاجمنا بنجاح هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة".

يحيى سريع الحوثيين في اليمن حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان استهداف حاملة الطائرات هاري ترومان الحوثيون
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