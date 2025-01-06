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ماكرون: فرنسا لن تتخلى عن المقاتلين الأكراد في سوريا

09:11 م الإثنين 06 يناير 2025

إيمانويل ماكرون

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وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن "فرنسا لن تتخلى عن المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الغرب في مكافحة الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأضاف ماكرون، في كلمة ألقاها بمناسبة الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين عُقِد اليوم الإثنين، أن باريس ستبقى "وفية" لما وصفهم بـ"المقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد"، والذين يتصدون للإرهاب وخصوصًا لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده لا تتعامل بسذاجة مع الوضع السوري، موضحًا أن باريس سترافق العملية الانتقالية بشكل مطول من أجل قيام "سوريا حرة تحترم التعددية الإثنية والسياسية والطائفية"، حسبما نقلته صحيفة "لوريون لوجور".

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