المبعوث الأمريكي إلى لبنان: إسرائيل ستنسحب من كافة الأراضي اللبنانية بنهاية يناير الجاري

وكالات

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب من قرية الناقورة ومعظم مناطق القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأكد هوكستين، أن انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي اللبنانية سيتم مع نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وأوضح هوكستين، أن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في جنوب لبنان يسير حسب الخطة.

بدأت وحدات الجيش اللبناني اليوم الإثنين، الانتشار في بلدة الناقورة في جنوب لبنان بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، في منطقة رأس الناقورة في جنوب لبنان.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني: "تمركزت وحدات الجيش حول بلدة الناقورة - صور وبدأت الانتشار فيها بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وبالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة في حضور كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، آموس هوكستين، وذلك بموازاة انسحاب العدو الإسرائيلي من البلدة".

وأضاف البيان "سوف يُستكمل الانتشار خلال المرحلة المقبلة، وستُجري الوحدات المختصة مسحًا هندسيًّا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة".

ودعت قيادة الجيش "المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".