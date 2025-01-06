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الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب

09:07 م الإثنين 06 يناير 2025

الكونجرس الأمريكي

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وكالات

صادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الإثنين، على فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى الإدارة في 20 يناير الجاري.

وجاء تصديق الكونجرس على فوز ترامب، بعدما صادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 5 نوفمبر 2024.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في مبنى الكابيتول، مشيرة إلى أن الطقس الشتوي جعل الكابيتول هادئًا بشكل مخيف، دون الضجيج المعتاد للموظفين والمراسلين الذين يركضون حوله.

الكونجرس الأمريكي فوز ترامب دونالد ترامب
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