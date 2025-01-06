مسؤولون أمريكيون يلتقون ووزير الخارجية السوري في دمشق

وكالات

قالت السفارة الأمريكية في سوريا في بيان، اليوم الاثنين، إن مسؤولين أمريكيين التقوا وزير الخارجية بالحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني بدمشق وبحثوا قضايا منها التطورات الأخيرة.

وأشارت السفارة الأمريكية في سوريا، إلى أن المسؤولين ناقشوا أهمية تمثيل جميع السوريين وكيف أن التنوع يعزز البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم تخفيف قيود المساعدات لسوريا بهدف دعم الحكومة الجديدة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات بأن سوريا لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية.

وأكدت الصحيفة، أن الخطوة المحدودة ستسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.