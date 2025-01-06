لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤولون أمريكيون يلتقون ووزير الخارجية السوري في دمشق

09:07 م الإثنين 06 يناير 2025

السفارة الأمريكية في دمشق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قالت السفارة الأمريكية في سوريا في بيان، اليوم الاثنين، إن مسؤولين أمريكيين التقوا وزير الخارجية بالحكومة السورية الجديدة أسعد الشيباني بدمشق وبحثوا قضايا منها التطورات الأخيرة.
وأشارت السفارة الأمريكية في سوريا، إلى أن المسؤولين ناقشوا أهمية تمثيل جميع السوريين وكيف أن التنوع يعزز البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم تخفيف قيود المساعدات لسوريا بهدف دعم الحكومة الجديدة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات بأن سوريا لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية.
وأكدت الصحيفة، أن الخطوة المحدودة ستسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.

السفارة الأمريكية سوريا دمشق وزير الخارجية السوري الشيباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الكونجرس الأمريكي يصادق على فوز ترامب

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد: ستظل مصر دومًا منارةً للتعايش
* بعد انتشاره في الصين.. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMPV
بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح