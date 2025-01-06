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الأمم المتحدة: إسرائيل لا تزال تقيد وصول المساعدات إلى شمال غزة

08:57 م الإثنين 06 يناير 2025

أرشيفية

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وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لا تزال تقيد وصول المساعدات إلى شمال غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال رفضت 3 محاولات من الأمم المتحدة للوصول إلى شمالي قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وطالب دوجاريك بالسماح للشرطة بالعمل شمالي قطاع غزة والمساعدة في استعادة النظام العام.

بدوره، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على قافلة تابعة للمنظمة في غزة يوم أمس في حادث مروع.

الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي غزة مساعدات غزة
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