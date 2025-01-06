ماكرون: على كييف أن تكون واقعية حيال مسألة استعادة كافة أراضيها

باريس - (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ينبغي على أوكرانيا أن تكون "واقعية" حيال مخاوفها المتعلقة بالأراضي في أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء حربها مع روسيا.

وأضاف ماكرون في تصريحات أمام اجتماع للسفراء الفرنسيين اليوم الاثنين: "يتعين على الأوكرانيين إجراء محادثات واقعية بشأن مسألة الأراضي".

يشار إلى أن كييف تبنت منذ أمد بعيد، موقفا علنيا بأنها تنوي استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا عبر السنين.

وقال ماكرون: "لن يكون هناك حل سريع وسهل في مسألة أوكرانيا".

وأضاف إنه يتعين على الولايات المتحدة من جانبها أن تساعد الأوروبيين على إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى مهام منصبه في 20 يناير الجاري، قال إنه يريد إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.