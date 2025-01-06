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تقارير: واشنطن ستعلن اليوم تخفيف قيود المساعدات لسوريا بهدف دعم الحكومة الجديدة

08:36 م الإثنين 06 يناير 2025

وصول مساعدات إلى سوريا

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وكالات
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستعلن اليوم تخفيف قيود المساعدات لسوريا بهدف دعم الحكومة الجديدة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على ضمانات بأن سوريا لن تتراجع عن وعودها بحماية حقوق النساء والأقليات الدينية والعرقية.
وأكدت الصحيفة، أن الخطوة المحدودة ستسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار استثناءات للمنظمات الإنسانية والشركات التي تقدم خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية.

قيود المساعدات واشنطن سوريا دعم حكومة سوريا
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