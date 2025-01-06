ترامب: إذا اندمجت كندا معنا لن تكون هناك تعريفات جمركية

وكالات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة لن تكون هناك تعريفات جمركية".

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقال لأنه يعرف حجم العجز التجاري الهائل في كندا.

وفي وقتٍ سابق من ديسمبر الماضي، وصف ترامب ترودو بأنه "حاكم" كندا، قائلًا إنه في حال أصبحت كندا "ولايتنا رقم 51، فإن ضرائبها سوف تنخفض بأكثر من 60%"، خلال منشور كتبه على موقعه الإلكتروني "تروث سوشال".

وأعلن ترودو، اليوم الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم، موضحًا أنه سيواصل أداء مهامه إلى أن يختار حزبه خليفة له.