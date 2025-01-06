وزير المالية السوري: ورثنا دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة

وكالات

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، اليوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة ورثت دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة ولا توجد أي مكونات، مشيرا إلى أن الإدارة السورية بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400% من أجل تحسين أوضاع الموظفين ورفع مصادر دخلهم البسيطة.

وأوضح أبازيد في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن حكومته تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية من أجل معالجة الترهل الموجود في المؤسسات والجهات الحكومية، لافتا إلى أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين في المؤسسات الحكومية والواقع الحقيقي يشير إلى وجود 900 ألف موظف.

وأكد أبازيد، أن النظام السابق كان يتعامل بالفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين وبعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل، موضحا أن متوسط الرواتب في البلاد يتراوح بين 20 إلى 25 دولارا وغالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.

وأشار أبازيد، إلى أن الحكومة الجديدة تسعى لتنفيذ زيادة الرواتب التي وعدت بها بعد سقوط النظام ومن المتوقع أن تكون هناك زيادات أخرى، لافتا إلى أن هناك 300 ألف موظف سيتم شطب أسمائهم ممن كانوا يتقاضون رواتب دون عمل ورفع العقوبات عن سوريا سيساعد الحكومة الجديدة.