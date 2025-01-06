سموتريتش: سنلغي اتفاقية أوسلو ونفكك السلطة الفلسطينية

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال حطم غزة ولبنان كما لم يفعل أحد من قبل وسيواصل العمل حتى إبادة حماس بشكل تام.

وأشار سموتيرتش، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قضى على أغلبية قدرات حزب الله اللبناني وسيقوم بفعل ذلك أيضا في الضفة الغربية.

وأكد سموتيرتش، أن إسرائيل ستلغي اتفاقية أوسلو وتفكك السلطة الفلسطينية وتستعيد السيطرة وتقضي على ما أسماه بـ"الإرهاب".

وتُعد اتفاقية أوسلو الموقّع في سبتمبر 1993، أول اتفاق رسمي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتمت تسمية الاتفاق تيمنا باسم العاصمة النرويجية أوسلو، حيث جرت المحادثات بين الطرفين عام 1991.